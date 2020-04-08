【石油大戰】印度需求暴減七成　老行尊慨嘆前所未見

外國傳媒報道，在印度因新冠肺炎疫情而實施世界最大規模的全國封鎖措施時，據印度煉油廠人士透露，這個全球第3大石油消費國的原油需求最多暴跌了70%。

這個數字明確彰顯出產油國當前所面臨的挑戰，這些國家正在為產量協議討價還價，試圖重振全球能源業。據印度煉油廠人士稱，鑑於印度持續3周的全國封鎖措施按計劃，要到4月15日結束，印度全月的石油消費可能平均只有去年水平的50%。

根據彭博匯編的數據，這相當於石油每日需求量降幅達到驚人的310萬桶。想想美國總統特朗普上周所說的全球最大產油國在考慮中的每日1,000萬桶減產量，這個數據意味着單單印度一國就將抵銷1/3。

印度最大石油生產商石油天然氣公司的前董事長R.S. Sharma說：「這是前所未有的情況，我一生都沒遇到過這樣的事情，市場非常動盪，情況將進一步惡化。」Sharma在2008年金融海嘯期間，曾經領導石油天然氣公司。

需求萎縮的規模也預示印度可能計劃增加戰略石油儲備。該國的戰略儲備中僅有1,500萬桶的閒置產能。

印度石油部和國家煉油廠Bharat Petroleum及Hindustan Petroleum的發言人，均拒絕置評。

封鎖措施對燃油需求造成了毀滅性的打擊。印度3家國有煉油廠的產能約佔全國燃油銷售的90%以上。據上述消息人士透露，這些煉油廠預測，4月份汽油需求將按年下滑60%，柴油需求減少40%。這些煉油企業期待在封城措施結束後，下半月的需求能有所反彈。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量日本一手及二手盤源；有移民服務，投資經營簽證，日本租務管理經驗，提供一條龍服務，立即查詢！

電話：6810 2200

Sakura Global擁有大量海外一手項目盤源，豐富海外租務管理，移民服務經驗，立即查詢！

電話：5133 0626