【餐飲寒冬】灣仔「The Pawn」餐廳周四起暫停營業

為管控集團的營運成本及改善餐廳表現，董事會已決定自周四(4月9日)起，暫停營運位於灣仔的「The Pawn」餐廳。於暫停營業期間，董事會將探索及採納新的餐廳概念給「The

Pawn」餐廳，並開展必要的內部翻新工程。

集團將密切監察市場狀況，並尋求於適當時重開上述餐廳。此外，董事會正密切注視香港政府最新強制實行的防疫措施，如有需要，將考慮調整集團餐廳的營運時間及日子。

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