美聯布少明建議即撤辣活化樓市流通

政府公布新一輪抗疫基金及措施，將地產代理列入16個特定援助行業，並將向所有個人持牌人提供一次過現金津貼，金額相當於24個月相關牌照費。美聯住宅部行政總裁布少明，對政府的決定表示歡迎，惟強調「授人以魚不如授人以漁」，資助措施僅能解一時燃眉之急，對行業的最大扶助，始終是「振經濟、撤辣招」，活化樓市，增加二手流通，故建議政府大力增加供應，亦應把握機會「撤辣」，以增加物業流通量，助有需要的市民上車，亦可以助香港吸納資金，加速經濟復甦。

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