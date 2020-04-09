永利澳門母企預警首季收益縮44%

翻查上述公司過往的全年業績發現，永利澳門對其母企永利度假村的經調整物業EBITDA貢獻在2018年和2019年分別達77.14%和75.92%。換言之母公司的業績倒退，很大程度反映了其於澳門業務的表現不振。

大行摩根士丹利發表報告，料永利澳門首季物業EBITDA接近零。永利澳門股價周三(8日)收跌1.62%至12.16元。

據本次公告所載，疫情爆發已經且可能繼續對永利度假村的業務、營運、財務狀況及經營業績，及附屬公司派付股息及分派的能力，有不利影響。集團於澳門的娛樂場業務於二月暫停營運15日，停營運期間每日產生現金經營開支約250萬美元，當中不包括每日現金利息開支約50萬美元。在澳門若干健康防護措施解除前，集團料會持續產生超出其物業盈利金額的現金成本。換言之，估計會「見紅」。

今年三月底集團澳門營運物業錄得現金及現金等價物約8億美元，以及循環信貸融通可供動用借款7,400萬美元。於四月循環信貸融通已動用額外5,000萬美元，故有2,400萬美元可作額外流動資金。另永利澳門今年3月底有額外現金及現金等價物約10億美元。

此外，該公告又指，即使撤銷旅遊警告及限制，娛樂場度假村的需求在很長一段時間內仍可能低迷不振，集團無法預測其物業能否及何時重歸疫情爆發前的需求或定價。集團又表示，日後或須籌集額外資金，倘其信貸評級降級，其資金渠道及任何債務融資成本將受到進一步負面影響。

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