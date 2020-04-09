東方日報B1：全球撲16萬億抗疫　破天荒

新冠肺炎疫情席捲全球，各國紛推財政措施「賑災」，令融資壓力驟增。國際金融協會(IIF)報告顯示，今年3月全球主權債務發行額飆升至逾2.1萬億美元(約16萬億港元)，創紀錄新高。經濟師認為，各國均面對支出上漲及稅收縮水壓力，料今年全球主權債務總額將保持升勢，至明年才有望回落。

為緩解疫情對經濟打擊，近月各國政府急需籌集資金救亡，使3月的全球主權債務發行額，較過去3年平均值高出逾1.3倍，若加上其他類別債務，上月總債務發行額更達3.2萬億美元。

荷蘭國際集團銀行大中華經濟師彭藹嬈直言，環球各國仍低估了為疫情紓困所需的支出，因封城下各地企業無法營運，失業率勢急劇上漲，而且失業情況將維持一段長時間，當中涉及的經濟損失及財政援助開支非常龐大。

她預計，政府稅收將隨經濟轉弱及失業而減少，料各國需要持續發債取得資金，今年發債規模之巨，「10年內未必還得完」，部分財政狀況較差的國家更有主權債務違約危機，如阿根廷、委內瑞拉等。

IIF報告指，截至2019年底，全球債務增加逾10.8萬億美元，總額飆至255萬億美元(約1,989萬億港元)的新高，令債務佔本地生產總值(GDP)比重升至322%，較2008年金融海嘯爆發前高出40個百分點。

與此同時，全球「債冚債」再融資風險驟增。報告指出，直至今年底，全球將有高達20萬億美元(約156萬億港元)的債務及貸款到期，另新興市場需於年底前，為外幣債務再融資7,300億美元，當中逾8成為美元債。

法國外貿銀行亞太區經濟學家吳卓殷認為，各國發債需求將與日俱增，主權債務亦有機會違約，但需視乎各國經濟增長動力、賑災支出規模，以及外幣債務比重等。若避險情緒高踞不下，繼續支持美元強勢，外幣債務比重較高的國家，償債壓力將顯著提高。

全球經濟陷入停頓，企業亦急需現金流周轉，吳卓殷相信，年內企業發債需求將會增加，惟信貸風險升溫將提高借貸成本，個別更有機會「借唔到錢」，債務再融資困難大增下，或出現資金鏈斷裂危機。他指，3月及4月中資企業於香港的美元債發行量幾乎凍結。

值得留意的是，去年第4季香港家庭債務佔GDP比率達79.5%，按年上升7.3個百分點，遠高於全球平均約6成水平。

惟吳卓殷預計，今年香港GDP將收縮3%，同時市民借貸周轉需求勢增，相關比率或進一步攀升。

各國債務加重不利信貸評級，除了評級機構惠譽日前預警，年內或有主權評級「連降」風險。

另一評級機構標準普爾亦將澳洲的「AAA」主權評級的展望，由「穩定」下調至「負面」，指該國財政和經濟面臨下行風險，若疫情對經濟衝擊較預期嚴重和持久，或於兩年內將其降級。

標普預料，澳洲政府於2020和2021年財年的財赤佔GDP平均約為7.5%，之後才會顯著收窄，凸顯是次衞生危機衝擊主權財政。

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