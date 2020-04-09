金曹：中概股小心火燒連環船

聯儲局使用零息政策，並以「大海無量」絕招，無限量買債、甚至ETF，加上美國國會2.2萬億美元抗疫法案，美股似在3月建立底部支持。雖然仍受疫情影響，無人能肯定是否可以盡快受控，但估計在現水平反覆等待第2季經濟數據機會較大，未必再出現3月那麼驚人的大跌。

港股最近在21,600點找到支持，反彈不錯。期指最高見24,600點，已經有超過3,000點反彈、或約14%幅度。量度市場風險的恒指波幅指數由三月的高位60回到現在的30，通常將引伸波幅除以2，即是期權莊家評估短期一、兩個月的波幅。由三月轉倉26,600點計算，最壞情況跌三成到18,620點、到現在評估約15%幅度跌到22,600點。

大市反覆，不過個別中概股則要小心被沽空機構狙擊。有中國星巴克之稱、在美國納斯達克上市的瑞幸咖啡爆出驚人的帳目造假事件。公司於4月2日宣布，2019年2季度至4季度期間偽造了22億元人民幣的交易額，相關的成本和費用也相應虛增。消息發布後，瑞幸咖啡當日股價暴跌75.6%，市值縮水至16億美元。

期權及程式交易專家 金曹(本欄逢周四刊出)

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