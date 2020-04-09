歐股收市個別發展　Aviva急挫近一成

歐洲股市收市個別發展，英國富時100指數收報5,677點，跌26點或0.47%；法國CAC指數收報4,442點，升4點或0.1%；德國DAX指數收報10,332點，跌23點或0.23%。

多隻保險股宣布取消派息，股價普遍下挫，其中，英國保險商Direct Line和Aviva分別收跌7.93%和9.52%。

英國零售商WH Smith宣布獲得約1.65億英鎊的股權融資，股價收市上漲8.49%。

英國連鎖超市Tesco預期新冠肺炎疫情將令公司損失達9.25億英鎊，股價收市跌4.82%。

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