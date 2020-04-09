聯儲局：短期融資市場急劇惡化　前景充滿不確定性

美國聯儲局發表議息會議紀要，指目前的零利率政策將保持至經濟消化今次疫情的打擊之後，指前景仍充滿「極大的」不確定性，聯儲局官員提議採取「有力的」貨幣政策措施來應對疫情。

在3月15日的議息會議上，參與的聯儲局官員指，經濟復甦步伐將取決於疫情遏制措施和財政應對措施的成功；部分官員認為，短期融資市場「急劇惡化」，因新冠肺炎疫情主導了經濟前景。

此外，官員們預計利率將維持在零至0.25厘的水平，直至有信心經濟將回到聯儲局目標軌道上，並對廣泛形勢感到擔憂，包括消費者信心崩潰、地產市場受影響，以及對儲蓄不多的低收入家庭所帶來的衝擊等。

另一方面，在3月2日的議息會議上，參與的官員一致認為，強有力的政策行動可以提供一個明確的信號，並願意採取果斷行動應對疫情。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200