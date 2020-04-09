美股收市：選戰明朗化　道指急漲779點

投資者對於疫情受控感到樂觀，加上美國選情明朗化，刺激美股3大指數收市上漲。道指周三(8日)持續向上，收報23,433點，升779點或3.44%；標指收報2,749點，升90點或3.41%；納指收報8,090點，升203點或2.58%。

偏向民粹主義的民主黨總統候選人桑德斯宣布，退出總統選舉。換言之，前副總統拜登將成為唯一候選人，以迎戰總統特朗普。

美國銀行分析指，近期股市的反彈是對聯儲局推出無限量化寬鬆(QE)的連帶反應，直到現在才開始發揮作用。

該行衍生品分析師Benjamin Bowel稱，儘管美聯儲出手救市，但歷史經驗表明，在熊市結束之前，市場仍需經歷大幅波動。熊市時期出現反彈是正常現象，歷史數據表明標指甚至可能反彈至近3,000點，但股市在全面復甦之前仍會不停波動並觸及新低。

花旗策略員康韋指出，近期的升市只是「餘震」，沒有成交量或疫情將結束的保證支持，在下一輪企業業績期中，可能會出現一些相當可怕的現金流數字，而市場尚未反映這個狀況。

他續指，希望先看到盈利向上調整，再押注全面升市。道指周一勁升逾1,600點當日，成交量僅逾6億宗，少過約7億宗的30天平均數，以及跌市2月展開以來單日最高的逾9億宗。

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