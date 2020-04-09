【專家點評】古勝：中海外升穿降軌　吼位追

港股尋日跌回24,000點樓下，收報23,970點，好彩成交不足1,000億，沽壓唔算好大；以早前升幅嚟計，依家仲算係大漲小回，只要恒指仲係企穩10天線之上，繼續反彈升浪的機會相對大。不過，早前同大家提過的分段食胡策略仍然繼續，慎防一下急跌蒸發過去兩周的升幅。

再睇走勢，該股早前突破50天線，同時升穿由1月延伸至今的降軌，技術指標進一步轉強，建議貼近50天線25.9元小注買入，短線上望100天線27元，中線望重回過去2年的波幅區間頂部30元水平，向下跌穿10天線止蝕。

東網財經專欄作者 古勝

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