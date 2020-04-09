【專家點評】古勝：中海外升穿降軌 吼位追
2020年04月09日 07:00
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港股尋日跌回24,000點樓下，收報23,970點，好彩成交不足1,000億，沽壓唔算好大；以早前升幅嚟計，依家仲算係大漲小回，只要恒指仲係企穩10天線之上，繼續反彈升浪的機會相對大。不過，早前同大家提過的分段食胡策略仍然繼續，慎防一下急跌蒸發過去兩周的升幅。
真係忍唔到手要買貨，建議買入強股博短線。以中國海外發展(00688)為例，昨日成為逆市奇葩，是兩隻錄得升幅的藍籌股之一。集團最大優勢是國有大型房地產企業的身份，無論攞地、資金成本及政策優惠，都比私人企業有利，現價市盈率僅約6倍，息率近4%，估值吸引。另集團早前公布，每手買賣單位將於4月20日由2,000股更改為500股，降低入場費之後，有機會掀起炒風。
再睇走勢，該股早前突破50天線，同時升穿由1月延伸至今的降軌，技術指標進一步轉強，建議貼近50天線25.9元小注買入，短線上望100天線27元，中線望重回過去2年的波幅區間頂部30元水平，向下跌穿10天線止蝕。
東網財經專欄作者 古勝
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