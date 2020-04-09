神州租車：大股東4466萬股被斬倉 正討論餘下持股

目前公司董事會主席兼非執行董事陸正耀為神州優車的實際控制人，並持有神州優車約39.94%股權。公司已獲神州優車告知，正就其在公司餘下股權與多方持續討論，該等討論目前尚處於初始階段，且並未協商具體條款。

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