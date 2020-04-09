神州租車：大股東4466萬股被斬倉 正討論餘下持股
2020年04月09日 07:02
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陸正耀
神州租車(00699)公布，於4月8日得知主要股東神州優車持有的4,466.6萬股公司股份(佔已發行股本約2.11%)，已於4月3日應若干神州優車貸款人要求，根據相關融資協議條款於市場出售。有關出售後，神州優車持有公司已發行股本總額約27.65%。
目前公司董事會主席兼非執行董事陸正耀為神州優車的實際控制人，並持有神州優車約39.94%股權。公司已獲神州優車告知，正就其在公司餘下股權與多方持續討論，該等討論目前尚處於初始階段，且並未協商具體條款。
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