憧憬油組達成減產協議 布油及紐油各漲3%及6%

全球最大的石油生產國將在今、明(9及10日)兩日舉行會議，其中石油輪出國組織和盟友(OPEC+)今日稍後時間將召開緊急會議，以討論減產問題。據悉，俄羅斯準備將原油每日產量削減160萬桶，減產幅度約15%。阿爾及利亞預計OPEC+每日減產數量或達到1,000萬桶。

OPEC輪值主席國阿爾及利亞的能源部長指出，與會方將就「大規模減產」展開討論。

美國總統特朗普在白宮簡報會上亦指，希望俄羅斯及沙特阿拉伯可以達成石油協議。他稱，「兩個國家受到的傷害非常嚴重」。

市場憧憬減產協議有望在會議上敲定，油價於亞洲時段再發力，布油及紐油分別抽升逾3%及6%，分別報每桶33.9美元及26.61美元。

不過，亦有市場聲音質疑，減產是否足以抵銷因新冠肺炎疫情而對需求造成前所未有的衝擊。

此外，二十國集團(G20)能源部長明日將召開視頻會議，討論穩定市場的更廣泛措施。外電引述消息人士稱，全球第三大石油消費國印度將採購數百萬桶中東原油作為戰略儲備，儘管為遏制疫情採取的封鎖措施已導致該國需求暴瀉70%。

將會參加會議的澳洲能源部長Angus Taylor在電郵聲明中稱，「本次會議將評估全球能源市場受到的影響」。

－－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200