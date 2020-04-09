【專家點評】陳蓓敏：中芯業績向好值博

美股周二報復式上升1,600點，推使道指曾高見23,500點，隨後周三回軟，守於22,600水平。回望特朗普初上任時，道指於20,000關口計，特朗普可稍感從容了。早前特朗普曾估計美國疫情下死亡人數少於十萬，便是萬幸，先提高死亡人數，隨後數目不達預期，便可勝一仗，又為自己選舉加上一票。

油價戰打了一季度，特朗普終於在時間上配合出言論油戰。一切一切皆為選戰。美股三大指數，以納指整體表現最好，過去一年，只錄得不足1%跌幅，道指和S&P指數分別跌14%及8.1%。

日本公布2月核心機械訂單按月增2.3%，較市場預期減少2.7%為佳，按年下跌2.4%，小於預期。核心機械訂單可窺探企業對未來6至9個月開支指標。日經指數升2.1%，立於19,353。武漢經歷多月封城，終見青天，復流量。繼復工、復產、復流量後，國內已有9省中高三復課。標誌着納入正軌導向。上證重返2,800點。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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