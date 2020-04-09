【市前重點睇】美股漲逾3%　油價反彈

美匯指數企100.11；離岸人民幣(CNH)徘徊於7.0688；港匯處7.7520；美元兌日圓報108.96；歐元見1.0859；英鎊反覆處1.2392。金價高見1,648美元水平。紐油高見26.61美元。道指期貨升逾100點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾300點。

●石油輪出國組織和盟友(OPEC+)周四將召開緊急會議，討論減產問題。據悉，俄羅斯準備將原油每日產量削減160萬桶。阿爾及利亞預計OPEC+每日減產數量可能達到1,000萬桶。

●偏向民粹主義的民主黨總統候選人桑德斯宣布，退出總統選舉。換言之，前副總統拜登將成為唯一候選人，以迎戰總統特朗普。

●歐洲央行行長拉加德表示，需要全面結合財政和貨幣政策，來應對新冠肺炎疫情，並呼籲歐洲在疫情期間保持團結。

●港股ADR指數收報24,127點，升157點或0.65%。

●即月恒生指數夜期收報24,145點，升381點，高水175點，成交26,116張。

●紐約期金收報每安士1,684.3美元，升60美仙或0.04%。

●英國富時100指數收報5,677點，跌26點或0.47%；法國CAC指數收報4,442點，升4點或0.1%；德國DAX指數收報10,332點，跌23點或0.23%。

●咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)預期，第二季每股盈利介乎28至32美仙，較去年同期的60美仙，大跌約50%，主要受累於新冠肺炎疫情先後於中國及美國爆發。

●美國10年期國債孳息率升6點子，報0.7722厘。

●【全球攬炒】

●港政推出總值1,375億港元的第二輪防疫抗疫基金，當中史無前例花800億元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多9,000元。另補貼飲食、建造及運輸三個行業及其他自僱人士，累計逾250萬打工仔受惠，佔全港就業人數約66%，但參加計劃者須承諾不裁員。

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