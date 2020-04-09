【市前重點睇】美股漲逾3% 油價反彈
2020年04月09日 07:41
東網電視更多新聞短片
美匯指數企100.11；離岸人民幣(CNH)徘徊於7.0688；港匯處7.7520；美元兌日圓報108.96；歐元見1.0859；英鎊反覆處1.2392。金價高見1,648美元水平。紐油高見26.61美元。道指期貨升逾100點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指漲逾300點。
●石油輪出國組織和盟友(OPEC+)周四將召開緊急會議，討論減產問題。據悉，俄羅斯準備將原油每日產量削減160萬桶。阿爾及利亞預計OPEC+每日減產數量可能達到1,000萬桶。
●偏向民粹主義的民主黨總統候選人桑德斯宣布，退出總統選舉。換言之，前副總統拜登將成為唯一候選人，以迎戰總統特朗普。
●聯儲局發表議息會議紀要，預期目前的零利率政策將保持至經濟消化今次疫情的打擊之後，指前景仍充滿「極大的」不確定性，聯儲局官員提議採取「有力的」貨幣政策措施來應對疫情。https://bit.ly/3b6KeMY
●歐洲央行行長拉加德表示，需要全面結合財政和貨幣政策，來應對新冠肺炎疫情，並呼籲歐洲在疫情期間保持團結。
●道指收報23,433點，升779點或3.44%；標指收報2,749點，升90點或3.41%；納指收報8,090點，升203點或2.58%。https://bit.ly/3e6NoCr
●港股ADR指數收報24,127點，升157點或0.65%。
●即月恒生指數夜期收報24,145點，升381點，高水175點，成交26,116張。
●紐約期金收報每安士1,684.3美元，升60美仙或0.04%。
●紐約期油收報每桶25.09美元，升6.18%；布蘭特期油收報每桶32.84美元，升3.04%。https://bit.ly/3e9nxtu
●英國富時100指數收報5,677點，跌26點或0.47%；法國CAC指數收報4,442點，升4點或0.1%；德國DAX指數收報10,332點，跌23點或0.23%。
●咖啡連鎖店星巴克(Starbucks)預期，第二季每股盈利介乎28至32美仙，較去年同期的60美仙，大跌約50%，主要受累於新冠肺炎疫情先後於中國及美國爆發。
●美國10年期國債孳息率升6點子，報0.7722厘。
●【全球攬炒】
-世貿估今年經濟縮8.8%，商貿暴挫30%。https://bit.ly/2Vcggk9
-法國首季經濟恐勁縮6%，二戰後最慘。https://bit.ly/39VX2EO
-德國經濟料縮一成史上最慘，恐240萬人失業。https://bit.ly/2UUNFAS
-中國復工難復產，美進口量恐5年最低。https://bit.ly/39RyCfp
●外匯危機！黎巴嫩、烏克蘭、菲律賓更受疫情衝擊。https://bit.ly/2JN28Zr
●港政推出總值1,375億港元的第二輪防疫抗疫基金，當中史無前例花800億元推出「保就業計劃」，包括向僱主提供為期半年的工資補貼，資助每名僱員每月最多9,000元。另補貼飲食、建造及運輸三個行業及其他自僱人士，累計逾250萬打工仔受惠，佔全港就業人數約66%，但參加計劃者須承諾不裁員。
●擴大放貸！金管局下調監管儲備要求50%，即日生效。https://bit.ly/34qUMUL
－－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！
想問股票？即刻Click入 http://bit.ly/2NqHU90 留言，《東網Money18》專欄作者同你點選作答。