【股民熱話】唔使病死都遲早餓死？經濟停擺日子怎過？

今年僅過了四個多月，除了新冠肺炎疫情全球擴散搞到地球人無啖好食之外，在金融市場同樣係頻見異象，如美債孳息與美國利息皆跌得低無可低；美股可以兩周內四次熔斷；油價可以單日大跌三成；港股大藍籌可以派息除淨後話「SORRY」取消派息。總之，想像唔到的都可以發生喺眼前。如今香港經濟正大面積停市，非但股民投資信心低落，香港人今趟疫情即使唔使「病死」，但經濟咁冰封下去，長期冇收入，頓有遲早要「餓死」之虞！當然，香港有基本社會保障，實際上「餓死」的機會唔大，但眼前的經濟困局持續下去，實在令人感到沮喪，大家都不禁要問，如何才能捱過這個極地寒冬？

重災的旅遊及餐飲行業，唔少人都放緊無薪假或者經已失業，即使獲賠一畢走人，一家大細日日開飯，積蓄始終有盡頭，徬徨不安可以理解。即使幸運地仍有份工，居家工作，面對經濟前景悲觀，飯碗不保，消費和投資信心都大受打擊。即使他日疫情真的受控，亦未必在短期內可恢復消費和投資信心，反而會更審慎理財，唔敢亂使錢。好友所憧憬的疫後「報復式消費潮」，可能只是水中撈月。

當疫情過去，各地政府要重建信心，絕對是一個不容易的工作，這非減息量寬就可以促成，畢竟破壞容易，建設困難。至於香港，近年經歷天災人禍，香港人都身心俱疲，若港府再不自省並就管治進行改革，要聚合人心，振興經濟，談何容易！

經濟停擺的日子難過，但更難過都要積極面對，天無絕人之路。呢期證券行，多咗客沽貨套現，呢個誠然唔係好現象，皆因呢批客唔少係失去固定收入，為了應付生活開支，須要沽售長期持有的股票套現，希望可以捱過疫情。不過，今次沽完貨，也許有排都唔會買番貨，意味經紀可能又少咗個客。

有股民問，若然要沽貨套現應急，應該沽咩貨先，咩貨到最後先至好沽。筆者回佢三個要點：

第二，港企股可以先沽，皆因相對於中企股，港企股估值將更能反映經濟狀況，即係更加無險可守。

東網財經專欄作者 帥哥

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