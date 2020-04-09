新冠肺炎：滙豐及渣打高層放棄花紅及捐出薪酬

據外電報道，滙控於發給員工的備忘錄中指出，主席杜嘉琪(Mark Tucker)將全數捐出今年的董事袍金，涉約150萬英鎊。

滙控行政總裁祈耀年(Noel Quinn)及財務總監邵偉信(Ewen Stevenson)亦決定捐出未來6個月的25%薪酬，並放棄現金花紅，各為140萬及80萬英鎊。

另外，渣打亦宣布，行政總裁溫拓思(Bill Winters)會放棄今年現金花紅及年底前將捐出一半薪金，估計涉約82.5萬英鎊。集團強調，不會因疫情而裁員。

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