【專家點評】林嘉麒：長假前減磅方為上策？

港股經歷過星期二的興奮，重上過24,000點，夜期更上過24,600點，一度氣勢如虹，投資者自然歡天喜地。奈何美股升勢未能延續，道指即晚升過900點，最後倒跌，令港股昨日(8日)未能企穩24,000點，24000點得而復失，投資者又大喊救命。

作為投資者，首先要分清「現在」的情況。疫情仍在全球蔓延中，國外的所謂疫情好消息，也只是確診人數或死亡病例有下降趨勢，現時入市的一班投資者只是偷步入市，提前打賭疫情會漸漸過去，經濟活動會在未來恢復。美國近期上升的原因有部分是靠疫情數字不太差，或者是政府預期可初步回復正常。

既然投資者是偷步將「未來」搬到「現在」，當現在的情況被過分憧憬，指數或股價就會下跌，由離地變回現實。究竟現時指數是反映了幾多事實呢？好多時是要事過境遷後才得悉。我們的「現在」是如何呢？內地方面，自湖北解封，武漢再開城，儘管內地疫情個案零星出現，但城市整體解封，復工率回復至九成，已代表疫情慢慢過去，相信經濟活動可以遂漸恢復，情況是樂觀的。

相反，投資者最期待是歐美解封的時刻，經濟停頓的後果暫時未知，但只要經濟活動有恢復時間表就得以令投資者興奮，當然各國政府不遺餘力的救市政策是升市功臣，功不可沒的。踏入四月，我們經歷過失業率大升的階段，股市不跌反升，但要知道，今日未報，時辰未到，終歸一日，大市表現需要與企業盈利表現掛鈎。

本月第二難關是美國企業第一季業績期，早前大市可以以「錢」解決大市急跌的問題，無限QE穩定了債市表現，令資金不再一面倒避險，遊資願意由美金重回債市及股價市場，是這段升市的一個重要推動力。美國在復活節假期後，投資者將要踏入另一個時空。這個時空需要大家忘記憧憬，回歸現價。尤其是美股在早前牛市坐擁較高的股值，靠回購，靠特朗普減稅而推高，如今無限QE限制美國企業不可回購股份，而快將公布的第一季業績相信會遂一嚇大家，然後再推測第二季的企業盈利後，個股的真面目將會曝光於人前，而且半年的盈利幾可決定全年的走勢，美股每股盈利被大劈將會很快出現。當然，難關難過年年過，假如投資者眼見盈利大跌，股市不跌反升的，我們屆時可繼續樂觀。今日是復活節假前的最後一個交易日，何不輕裝上陣，略作減持過假期呢？

宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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