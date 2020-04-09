【專家點評】彭偉新：油價低迷利好運油船公司

港股整體走勢仍然反覆為主，尤其是外圍股市的走勢近來愈來愈反覆，尤其是美股的單日波幅可以超過3%，港股的走勢會更受到美股所影響。短期來說，港股會受兩個主要因素影響，包括歐美的整體疫情發展，以及現時油組與俄羅斯的減產協議上能否達成。因此，港股在兩個較大的不明朗因素下，短期走勢仍然未作出突破，尤其是恒指雖然已重返24,000點水平，而且已收復20天線，但仍未能成功收復恒指自1月高位29,174點跌至3月低位21,139點的跌浪總跌幅38.2%約24,200點的目標位，所以港股的走勢短期仍未能維持進一步的升幅。

不過，恒指一旦成功升破及企穩在24,200點之上的話，恒指有望向上試回保歷加通道的通道頂24,900點水平，又甚至會按1月形成的跌浪總跌幅，按黃金比率61.8%作反彈，中上望26,100點。

中遠海能股價於去年4月曾升上5.38港元高位後回落，而且反覆回落後，股價跌穿所有的移平均線後，於去年10月至今年3月多次跌至3元的低位見支持及作出反彈。近日股價更成功升破250天線及於昨日收復了整個浪總跌幅的61.8%，加上RSI已重返70水平，反映整體動力較強，因此，預期股價有望重返去年4月時高位，上望5.3元，建議投資者可以在4.6元水平買入，失守250天線4元水平宜沽出離場。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)

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