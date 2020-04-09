【專家點評】楊俊文：港股反彈仲未完？

全球肺炎在主要經濟體都已經爆發，股市、債市、匯市經歷了一輪急跌，現時正處於反彈階段。細心的投資者可以留意到無論感染數字及死亡人數再怎樣增加，市場對此經已打了免疫針，連伯南克走出來預期美國第二季經濟會衰退三成一樣無反應。

香港情況同樣，前日香港收市時美股期指升800點，到昨天收市轉跌，等於美股跌了800點，但昨天港股開市只跌到一二百點，相比之前隨時日跌一千點的表現是兩極，意味再有壞消息，一是不會再反映，二是只會象徵式跌少少交差，主要原因是之前超跌。加上市場一波又一波放水，錢要出到市場還是要點時間，照計1個月左右，相信第一批錢現時已正式入市，所以之後客觀經濟有客觀的差，反彈兩三千點後多數人又有畏高症，觀望的有觀望；肺炎有肺炎新消息照出，但市有錢就會升。預期之後大漲小回格局，當然間中一下急跌嚇鬼震倉是指定動作。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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