【專家點評】楊俊文：港股反彈仲未完？
2020年04月09日 09:15
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全球肺炎在主要經濟體都已經爆發，股市、債市、匯市經歷了一輪急跌，現時正處於反彈階段。細心的投資者可以留意到無論感染數字及死亡人數再怎樣增加，市場對此經已打了免疫針，連伯南克走出來預期美國第二季經濟會衰退三成一樣無反應。
香港情況同樣，前日香港收市時美股期指升800點，到昨天收市轉跌，等於美股跌了800點，但昨天港股開市只跌到一二百點，相比之前隨時日跌一千點的表現是兩極，意味再有壞消息，一是不會再反映，二是只會象徵式跌少少交差，主要原因是之前超跌。加上市場一波又一波放水，錢要出到市場還是要點時間，照計1個月左右，相信第一批錢現時已正式入市，所以之後客觀經濟有客觀的差，反彈兩三千點後多數人又有畏高症，觀望的有觀望；肺炎有肺炎新消息照出，但市有錢就會升。預期之後大漲小回格局，當然間中一下急跌嚇鬼震倉是指定動作。
目標方面，第一波是市場受惠股如平安好醫生(01833)，阿里健康(00241)；第二波是影響相對少股份如ATM股，騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)、美團點評(03690)及物業管理股。第三波是價殘股，即跌得真的很多的股份，例如滙豐控股(00005)，到見到價殘股出現連日二至五巴先急升，這輪反彈才算完結。
博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)
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