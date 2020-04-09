【港股開市】滙豐及騰訊領漲　瑞聲挫逾6%

美股隔晚升逾3%，港股開市做好。恒生指數高開210點或0.88%，報24,181點；國企指數升84點或0.87%，報9,766點。

藍籌股普遍上升，以幾隻內需股表現較佳。萬洲國際升3.2%；蒙牛乳業及中國旺旺升3%及2.8%。瑞聲科技發盈警，股價挫6.1%，是表現最差藍籌。

重磅股全線做好，滙豐控股升1.4%報40.45港元；騰訊升1.3%報390元；香港交易所升1%；工、中、建三大內銀股升0.8%至1.2%；中國平安升0.4%；中國移動靠穩；友邦保險逆市跌0.5%。

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