A股快報：三大股指報升 油股受捧
2020年04月09日 09:27
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外圍股市向好，內地股市向上走。滬綜指高開10點或0.37%，報2,825點；深成指高開67點或0.65%，至10,453點；創業板指數高開16點或0.84%，至1,981點。
板塊方面，船舶製造股升0.9%，石油股升0.8%，金融股升0.6%，地產股升0.4%。
中國人民銀行連續6日不開展逆回購操作，另無逆回購到期。人行公告稱，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平。
據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報7.0536，較上日下調53點子，結束兩連升。
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