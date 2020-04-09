金管局：減發外匯基金票據　增港元流動性

香港金融管理局周四(9日)公布，將透過適量減發外匯基金票據，增加銀行同業市場整體港元流動性。新冠肺炎疫情為環球宏觀環境帶來重大波動，額外的流動性將有助確保港元銀行拆借活動維持暢順。

金管局計劃於2020年4月21日、4月28日、5月5日及5月12日舉行的4次外匯基金票據投標中，每次減少發行50億港元91日期票據。如四次投標中的計劃減發量全部執行，票據總減發量將為200億元。但在實際執行上述減發計劃時，金管局會注意市場情況及每次減發後的效果，並保留不全部執行4次減發的可能性。

是次減發外匯基金票據供應的安排符合貨幣發行局制度的運作原則。減發外匯基金票據只是貨幣基礎的組成部分之間的轉移，即由外匯基金票據及債券轉移至銀行體系總結餘，總結餘將因應外匯基金票據的減發量而增加同等的數額，而貨幣基礎仍然由外匯儲備提供十足支持。

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