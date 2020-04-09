魚缸通：散戶炒石油股及聯通
2020年04月09日 09:57
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致富證券區域經理Howard
恒指周四高開210點，報24,181點，之後維持相若升勢。
致富證券區域經理Howard表示，近期散戶投資氣氛好轉，入市意欲增加，博恒指重上24,300點至24,400點。
其中，油組及產油盟國(合稱OPEC+)將在周四進行會議，而據報俄羅斯願意每日減產160萬桶，帶動國際油價反彈，周四早間多了資金追買中國海洋石油(00883)、中國石油(00857)、F三星原油期(03175)，博有進一步利好消息可令這些股份和ETF(交易所買賣基金)升多浸。
中海油周四早間升約2.5%、中石油升逾1%、F三星原油期更升逾5%。
另外，內地三大電訊商聯合發布《5G消息白皮書》，吸引散戶關注5G概念股，例如買入近期走勢相對強的中國聯通(00762)。該股周四早間升2.7%。
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