【專家點評】鄧澤堂：防疫概念股仲有呢一隻...
2020年04月09日 10:00
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瑞幸咖啡(LK)造假事件拖累大股東同為陸正耀的神州租車(00699)，股價急跌後停牌。雖然公司已發通告澄清，神州租車並無持有瑞幸咖啡的任何美國存託股份或其他證券，且神州租車並無參與瑞幸咖啡的任何商業交易。惟評級機構穆迪調低神州租車評級，主要因為神州租車主席陸正耀亦為瑞幸咖啡董事長，而瑞幸咖啡財務造假，或會削弱神州租車的融資及營運能力。神州租車原來的流動資金已不充足，在現時具挑戰的營運及資金環境下，神州租車將會更加脆弱，要注意風險。
早前提及過的Cool Link(08491)，集團於2月宣布收購Dove Biotech Hong Kong Limited，擁有在港澳及新加坡分銷「Miriguard美衞加」產品及使用商標的獨家權利。該產品的消毒配方供應商Dove Biotech Co. Limited已向泰國多個政府機構提供消毒噴霧服務，以預防新型冠狀病毒，其中服務包括泰國參議院議長辦公室、總檢察長辦公室、國內安全行動指揮部及憲兵司令部。這正是新型冠狀病毒疾病改變了世界業務的一個新概念，投資者不妨了解。
致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)
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