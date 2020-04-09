港股格局：郭家耀料挑戰24500點
2020年04月09日 10:30
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期港股持續強勢，雖然周三(8日)有些少整固，但整體回調幅度不算太大。而隔晚美股表現亦相當強勁，三大指數均有理想升幅。主要由於美國傳染病專家表示新冠肺炎確診個案有見頂迹象，加上民主黨總統參選人之一的桑德斯退選，政治疑慮消除，對金融市場而言是利好消息。另外，市場憧憬產油國在周四舉行的會議，將達成減產協議，而聯儲局議息會議紀錄亦顯示，將長時間維持低利率環境，對資產價格有支持。
他又指，美股近期由低位回升不少，對港股氣氛亦有幫助，但臨近復活節假期，投資者採取觀望態度，升幅未必可跟得上美股，但指數有望守穩兩萬四水平，後市有望挑戰24,500點附近阻力。
另外，中芯國際(00981)日前上調首季收入和毛利率指引，消息令市場有驚喜，並帶動股價向上。郭認為，市場憧憬智能設備將繼續提升，以及內地推動半導體國產化，對中芯有刺激作用。其股價已由早前高位回落，主要由於早前市場擔心新冠肺炎疫情對智能手機及半導體需求造成影響，但隨着憂慮逐步消退，半導體行業回復正常，中芯可睇高一線，股價有望進一步上試15元水平。
瑞聲科技(02018)發盈警，預期今年首季盈利將按年減少約85%至90%。郭表示，在新冠肺炎疫情影響下，手機廠出貨量大失預算，變相拖累手機設備訂單，對瑞聲業績有一定影響，因此市場對此消息不算太意外。該股近日反彈至52元水平再度向下，料今次盈警消息將令股價有進一步沽壓。相反同業舜宇光學(02382)近期表現不俗，其客戶群較廣泛，加上內地推動5G相當落力，市場對恢復智能手機出貨量有一定信心，兩者比較，舜宇的前景值得看好。
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