港股格局：郭家耀料挑戰24500點

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，近期港股持續強勢，雖然周三(8日)有些少整固，但整體回調幅度不算太大。而隔晚美股表現亦相當強勁，三大指數均有理想升幅。主要由於美國傳染病專家表示新冠肺炎確診個案有見頂迹象，加上民主黨總統參選人之一的桑德斯退選，政治疑慮消除，對金融市場而言是利好消息。另外，市場憧憬產油國在周四舉行的會議，將達成減產協議，而聯儲局議息會議紀錄亦顯示，將長時間維持低利率環境，對資產價格有支持。

他又指，美股近期由低位回升不少，對港股氣氛亦有幫助，但臨近復活節假期，投資者採取觀望態度，升幅未必可跟得上美股，但指數有望守穩兩萬四水平，後市有望挑戰24,500點附近阻力。

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