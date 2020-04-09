港股格局：許繹彬建議短炒強勢股

他認為，此情況乃正常，畢竟全球股市在三月出現前所未見的波動，各國投資者每天也膽戰心驚地觀看「高台跳水」表演，方向盡失；現在全球政府相繼「泵水」下，「武漢解封」，又傳意大利快將「解封」，全球疫情轉趨緩和的消息相繼傳出，刺激美股突然重反近23,000水平，港股除受惠美股的上揚外，更得到中國「降準」令Ａ股上漲，亦帶動港股直逼24,000水平。

現時投資者見到恒指升勢急速，反而變得「穏陣」，畢竟香港的經濟環境已嚴重受損，港股的形勢變得「脆弱」，市場遇有「風吹草動」，波幅會較其他市場為大；再者，復活節長假臨近，股民擔心在假期時有任何壞消息傳出，又或疫情出現新發展，便會「走唔切」，所以投資者寧願「買少鋪」，都不願長期被「困」，大市偏靜實屬正常。

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