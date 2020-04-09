新冠肺炎：Pimco料次季美國經濟縮30%　失業率恐見兩成

新冠肺炎疫情肆虐美國，太平洋投資管理公司(Pimco)預計，疫情導致美國各地企業被迫關閉，失業率激增，美國經濟第二季料萎縮30%，今年全年將萎縮5%。

外媒報道，Pimco北美分析師Tiffany Wilding認為，美國經濟在第二季萎縮30%後，可能在最後兩個季度復甦，雖然2個季度萎縮較2008年金融海嘯期間的4個季度萎縮時間短，但經濟遭受衝擊的深度卻要大得多，2008年時，季度萎縮幅度從未超過8%。

他表示，雖然美國政府採取前所未有的財政和貨幣刺激計劃，但美國經濟仍面臨重大風險，刺激措施可能不足以阻止破產浪潮，而且疫情可能從根本上改變美國消費者的行為。此外，部分市場被排除在刺激和債券購買計劃以外，這些企業可能會出現破產潮，導致違約，數以百萬計的工作崗位流失，恐加劇經濟危機。

據最近就業報告推算，Wilding相信，美國失業率可能最高升至20%，隨着愈來愈多州份關閉非必要業務，失業人數可能會繼續增加。

Pimco預期，待5月或6月美國疫情高峰過後，企業將復工及重僱人員，推動經濟復甦，部分行業的反彈可能較快。惟建築業、製造業以及其他依賴提前貸款和項目規劃的行業，復甦的速度可能較緩慢。

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