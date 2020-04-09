【瑞通推介】瑞聲盈警低開6%　開call博短線反彈？

瑞通認股證牛熊證銷售部：桑德斯退出民主黨總統提名初選，加上投資者憧憬疫情爆發快將見頂，道指隔晚持續向上，收報23,433點，升779點或3.4%。恒指昨最多跌355點，收報23,970點，跌282點或1.1%，結束兩日升市；今早曾回升逾200點，逼近24,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,800萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,000萬元，反映投資者看好後市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22,700至22,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點。

瑞聲發盈警，預期首季純利將按年大跌85%至90%；股價裂口低開6.2%，曾低見38.95元，其後跌幅收窄至近4%，於40元之上徘徊。即市有資金開瑞聲認購及牛證博短線反彈。

滙豐控股昨一度升逾2%，為上周三宣布取消派息後首次觸及41元，不過，其後沽盤再度湧現，以全日低位39.9元收市，倒跌0.62%，結束兩日升勢；今早回升逾2%，迫近41元，即市留意下移中的10天線(41.55元)阻力。昨錄近4.3億元北水淨流入滙控。輪證資金流方面，昨分別有41萬和406萬元淨流入其好倉和淡倉。

騰訊昨略為回軟，收跌0.6%於385元，輕微跌穿50天線，結束兩日升勢，但連日來守穩10天和20天線；今早高開逾1%，為4月以來首次觸及390元關，其後升勢回順。消息方面，騰訊有遊戲獲批遊戲版號。集團旗下《王者榮耀》遊戲3月新增用戶按年增長64%，與日本任天堂合作的Switch遊戲機銷量亦大升。另外，騰訊總裁劉熾平上周三出售60萬股騰訊股份，涉及2.27億元。昨分別有157萬和330萬元淨流入其好倉和淡倉。

吉利汽車3月總銷量為73,021部，較去年同期減少約41%。首季總銷量20.6萬部，較去年同期減少約44%，僅達集團今年全年銷量目標15%。吉利昨反覆下試11元水平，收報11.12元，挫近3%，失10天線並結束連日升勢；股份今早曾反彈逾2%，上試11.4元水平。吉利為昨日北水淨流出最多的股份，淨流出2.41億元。輪證資金流方面，昨分別有76萬和52萬元淨流入其好倉和淡倉。

石油輸出國組織及其產油盟國預期今日進行視象會議討論減產，紐約期油隔晚收升逾6%至25.09美元。中海油昨收挫3%於8.67元，接近全日低位。今早曾回升逾2%，曾重上8.9元。昨分別有42萬和14萬元淨流入其好倉和淡倉。

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