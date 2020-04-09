【瑞通推介】瑞聲盈警低開6% 開call博短線反彈？
2020年04月09日 11:17
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瑞通認股證牛熊證銷售部：桑德斯退出民主黨總統提名初選，加上投資者憧憬疫情爆發快將見頂，道指隔晚持續向上，收報23,433點，升779點或3.4%。恒指昨最多跌355點，收報23,970點，跌282點或1.1%，結束兩日升市；今早曾回升逾200點，逼近24,200點。恒指好倉(牛證及認購權證)昨淨流入逾6,800萬港元(下同)，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流出逾4,000萬元，反映投資者看好後市將回升。昨日恒指牛證街貨重貨區為收回價22,700至22,799點，而熊證街貨重貨區為收回價25,100至25,199點。
瑞聲發盈警，預期首季純利將按年大跌85%至90%；股價裂口低開6.2%，曾低見38.95元，其後跌幅收窄至近4%，於40元之上徘徊。即市有資金開瑞聲認購及牛證博短線反彈。
滙豐控股昨一度升逾2%，為上周三宣布取消派息後首次觸及41元，不過，其後沽盤再度湧現，以全日低位39.9元收市，倒跌0.62%，結束兩日升勢；今早回升逾2%，迫近41元，即市留意下移中的10天線(41.55元)阻力。昨錄近4.3億元北水淨流入滙控。輪證資金流方面，昨分別有41萬和406萬元淨流入其好倉和淡倉。
騰訊昨略為回軟，收跌0.6%於385元，輕微跌穿50天線，結束兩日升勢，但連日來守穩10天和20天線；今早高開逾1%，為4月以來首次觸及390元關，其後升勢回順。消息方面，騰訊有遊戲獲批遊戲版號。集團旗下《王者榮耀》遊戲3月新增用戶按年增長64%，與日本任天堂合作的Switch遊戲機銷量亦大升。另外，騰訊總裁劉熾平上周三出售60萬股騰訊股份，涉及2.27億元。昨分別有157萬和330萬元淨流入其好倉和淡倉。
吉利汽車3月總銷量為73,021部，較去年同期減少約41%。首季總銷量20.6萬部，較去年同期減少約44%，僅達集團今年全年銷量目標15%。吉利昨反覆下試11元水平，收報11.12元，挫近3%，失10天線並結束連日升勢；股份今早曾反彈逾2%，上試11.4元水平。吉利為昨日北水淨流出最多的股份，淨流出2.41億元。輪證資金流方面，昨分別有76萬和52萬元淨流入其好倉和淡倉。
石油輸出國組織及其產油盟國預期今日進行視象會議討論減產，紐約期油隔晚收升逾6%至25.09美元。中海油昨收挫3%於8.67元，接近全日低位。今早曾回升逾2%，曾重上8.9元。昨分別有42萬和14萬元淨流入其好倉和淡倉。
瑞通相關認股證之選擇：
恒指輕微價外、中年期購(25622)，行使價25,920點，2020年10月到期，實際槓桿8.2倍。
瑞聲價外、中短期購(19643)，行使價50.9元，2020年9月到期，實際槓桿5倍。
瑞聲價外、中短期沽(24951)，行使價32.8元，2020年10月到期，實際槓桿2.6倍。
滙豐輕微價外、中年期購(25839)，行使價45.8元，2020年10月到期，實際槓桿7.2倍。
滙豐輕微價外、中年期沽(25840)，行使價36.8元，2020年11月到期，實際槓桿5.6倍。
吉利汽車價外、中短期購(21586)，行使價13.8元，2020年8月到期，實際槓桿6.3倍。
吉汽價內、中年期沽(21585)，行使價12.5元，2020年11月到期，實際槓桿1.7倍。
騰訊貼價、短期購(18192)，行使價408.9元，2020年6月到期，實際槓桿11.1倍。
騰訊輕微價外、短期沽(22039)，行使價365.85元，2020年6月到期，實際槓桿8.3倍。
瑞通相關牛熊證之選擇：
恒指熊證(56006)，收回價24,690點，槓桿比率27.8倍。
瑞聲牛證(55954)，收回價37.8元，槓桿比率5.5倍。
瑞聲熊證(56408)，收回價46.8元，槓桿比率3.7倍。
滙豐牛證(66527)，收回價36.1元，槓桿比率5.5倍。
滙豐熊證(66549)，收回價43.8元，槓桿比率8.2倍。
吉汽牛證(56409)，收回價9.9元，槓桿比率5.6倍。
吉汽熊證(59417)，收回價13.19元，槓桿比率4倍。
騰訊牛證(61490)，收回價369.1元，槓桿比率15.2倍。
騰訊熊證(53263)，收回價409.8元，槓桿比率15.2倍。
海油牛證(66979)，收回價7.88元，槓桿比率7.1倍。
海油熊證(54444)，收回價9.48元，槓桿比率8.7倍。
石藥牛證(64075)，收回價14.4元，槓桿比率4.6倍。
石藥熊證(54755)，收回價19元，槓桿比率5.3倍。
免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。
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