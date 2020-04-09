【大行報告】瑞聲盈警後大行集體唱淡　最悲睇29元

瑞聲股價一度大跌逾7%，低見38.95元；中午收報40.15元，跌4.86%。

摩根士丹利發表研究報告，維持對瑞聲「與大市同步」投資評級，但目標價由原來的45元下調至40元，指公司公布的首季盈警數字低於該行預期，主要是由於毛利率下降及營運開支增加所致。

麥格理將其2020至2022年淨收入預測下調22%、6%及4%，目標價大削近35%，降至36.73元，以反映2020至2022年淨收入年複合增長率降低12%以及需求下降的影響，評級降至「跑輸大市」。

中金將瑞聲2020及2021年度的每股盈利預測則分別下調至1.37及1.96元人民幣，投資評級由「跑贏」下調至「中性」，最新目標價下調35%至35元。

瑞聲發盈警，預期首季股東應佔綜合溢利將下跌至4,300萬至6,300萬元人民幣之間，較2019年同期減少約85%至90%。

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