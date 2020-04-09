港元拆息︰1個月續跌至1.62厘

2020年04月09日 11:21
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.85厘，連跌兩日；1星期續跌至1.14厘；與樓按相關的1個月再跌至1.62厘，呈四連跌；3個月回升至1.94厘。
    9/4/2020
    隔夜 0.85786厘
    1星期 1.14452厘
    2星期 1.25958厘
    1個月 1.62667厘
    2個月 1.93351厘
    3個月 1.94768厘
    6個月 1.95304厘
    12個月 1.95518厘
    8/4/2020
    隔夜 0.87286厘
    1星期 1.18542厘
    2星期 1.31869厘
    1個月 1.67994厘
    2個月 1.92196厘
    3個月 1.92339厘
    6個月 1.96363厘
    12個月 1.96720厘
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