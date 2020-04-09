港元拆息︰1個月續跌至1.62厘

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息續跌至0.85厘，連跌兩日；1星期續跌至1.14厘；與樓按相關的1個月再跌至1.62厘，呈四連跌；3個月回升至1.94厘。

9/4/2020

隔夜 0.85786厘

1星期 1.14452厘

2星期 1.25958厘

1個月 1.62667厘

2個月 1.93351厘

3個月 1.94768厘

6個月 1.95304厘

12個月 1.95518厘

8/4/2020

隔夜 0.87286厘

1星期 1.18542厘

2星期 1.31869厘

1個月 1.67994厘

2個月 1.92196厘

3個月 1.92339厘

6個月 1.96363厘

12個月 1.96720厘

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