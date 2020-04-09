新冠肺炎：全球經濟料將損失39萬億　超日本一年GDP

新冠肺炎疫情持續困擾全球，各國政府紛要求企業停產、民眾被逼留在家中，經濟陷入停滯狀態。外媒綜合華爾街大行預測，疫情將導致未來兩年全球經濟增長損失逾5萬億美元(約39萬億港元)，超過日本的年產值。

雖然多國祭出史無前例的貨幣和財政刺激措施，但國內生產總值(GDP)至少也要到2022年才有可能恢復到危機前的水平。

花旗首席經濟學家Catherine Mann預計，全球產值將因疫情損失約5萬億美元。如果趨勢積極向好，將支持企業信心，令人們覺得自己可以找到工作。此趨勢為下半年及2021年的關鍵因素。

摩根大通經濟學家則估計，到明年底全球產值損失將達到5.5萬億美元(約42.9萬億港元)，相當於全球GDP約8%。僅發達經濟體的損失就能與2008至2009年以及1974-1975年衰退時相提並論。摩根士丹利表示，儘管採取了積極的政策應對措施，但要到2021年第三季，已開發市場的GDP才能恢復到疫情爆發前的水平。

道富環球投資管理全球宏觀政策研究負責人Amlan Roy指出，如果缺乏協調一致的全球行動，新興市場的復甦之路將會更漫長。如果到6月新興市場還未有起色，可能就會看到衰退持續許多年，就像當初的亞洲和拉丁美洲危機那樣。他警告，如果全球不團結一致，疫情的影響可能會長達5年甚至10年。

為防範疫情捲土重來，Berenberg首席經濟學家Holger Schmieding相信，各國政府對出行的嚴格限制可能需要持續到2020年底或2021年。同時，支出水平必須遠超最初的措施，否則就有可能出現所謂的W形復甦。

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