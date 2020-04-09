【高盛推介】港股隨外圍反彈 嚴選恒指牛熊證
2020年04月09日 11:37
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股隔晚反彈，恒指昨日跌282點，今早則跟隨外圍反彈，高開211點後升幅收窄，最新報24,100點水平，升幅0.7%。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見昨日資金轉向部署牛證，錄得約5,930萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛熊證，可因應自己的需要，例如即市或過夜操作，選擇合適收回水平的產品。
投資者如計劃部署熊證，現階段可留意有資金流入條款的恒指熊(55512)，收回價與現價有約600點差距。並可留意收回價稍遠一點的恒指熊(56175)。及與現價有約1,000點差距的恒指熊(54868)。遠熊選擇可留意恒指熊(54873)，收回價與現價有約1,450點差距。並可留意在26,000點「大位」以上的極遠收回價的恒指熊(61971)。
恒指熊(55512)，收回價24,688點，行使價24,788點，換股比率10,000，槓桿比率24.9倍，資金流入條款熊證。
恒指熊(56175)，收回價24,800點，行使價24,900點，換股比率10,000，槓桿比率21.9倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
恒指熊(54868)，收回價25,088點，行使價25,188點，換股比率10,000，槓桿比率17.1倍，近1,000點距離熊證。
恒指熊(54873)，收回價25,538點，行使價25,638點，換股比率10,000，槓桿比率12.2倍，屬資金流入遠價區域遠熊。
恒指熊(61971)，收回價26,148點，行使價26,248點，換股比率10,000，槓桿比率9.7倍，26,000點「大位」以上極遠熊。
恒指牛(65876)，收回價23,568點，行使價23,468點，換股比率10,000，槓桿比率30.9倍，市場上槓桿最高牛證之一。
恒指牛(65737)，收回價23,428點，行使價23,328點，換股比率10,000，槓桿比率27.4倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(65280)，收回價22,959點，行使價22,859點，換股比率10,000，槓桿比率20.4倍，23,000點「大位」以下遠牛。
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本產品並無抵押品，如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。投資者在購買認股或牛熊證權證前，應確保本身了解認股權證或牛熊證的性質，詳閱有關上市文件所載的認股證及牛熊證條款及風險因素，並(如有需要)尋求專業意見。莊家可能是唯一報價者。
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