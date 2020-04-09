【大師睇市】港股本月挑戰兩萬五關！

訊匯證券行政總裁沈振盈認為，港股周三(8日)略為回吐後，今早跟隨外圍重上兩萬四關口，高位見約24,200點的技術阻力位，估計下周有望延續反彈浪。恒指若能守穩兩萬四，並進一步上破24,200點，本月有望挑戰3月初的下跌裂口24,800至25,000點水平。

早前環球市場出現震盪，主要油價跌、日圓升，市場出現恐慌性拋售，並逼使對沖基金拆倉，拖累美股、港股甚至金價下跌，現時大市出現反彈，只是修正當時跌過龍的情況。美股道指由低位回升近5,000點，但港股亦由低位反彈約2,500點，反映力度相當強，可進一步確認3月19日造出的低位已是底部所在。歐洲疫情似見紓緩，後市走勢宜以中國疫情作為參考，留意美國新增新冠肺炎確診個案會否進一步回落，他提醒股市走在實際情況之前，投資者應提早做定部署。

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