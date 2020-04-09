【高盛推介】瑞聲及友邦購證點揀？

高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技發盈警，指今年第一季受新冠肺炎疫情影響，導致收入減少、停工期延長、生產計劃嚴重受影響、額外成本和特殊費用增加等，預期今年首3個月綜合溢利將跌至4,300萬至6,300萬元人民幣，按年跌約85%至90%。瑞聲周四(9日)曾跌穿40港元，最低見38.95元，半日收報40.15，挫4.8%，為跌幅最大的藍籌股。

觀察個股認股證資金流向，可見昨日再次資金轉向部署認購證，錄得約80萬元資金流入。

周三跌約0.7%的友邦，周四早上逆市下跌，半日報71.2元，跌1.2%，為跌幅最大的藍籌股之一。

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