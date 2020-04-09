【高盛推介】瑞聲及友邦購證點揀？
2020年04月09日 12:27
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高盛(亞洲)有限責任公司：瑞聲科技發盈警，指今年第一季受新冠肺炎疫情影響，導致收入減少、停工期延長、生產計劃嚴重受影響、額外成本和特殊費用增加等，預期今年首3個月綜合溢利將跌至4,300萬至6,300萬元人民幣，按年跌約85%至90%。瑞聲周四(9日)曾跌穿40港元，最低見38.95元，半日收報40.15，挫4.8%，為跌幅最大的藍籌股。
觀察個股認股證資金流向，可見昨日再次資金轉向部署認購證，錄得約80萬元資金流入。
瑞聲購(25707)，行使價46.51元，2021年04月23日到期，實際槓桿2.99倍，新上市、貼價。
瑞聲購(11893)，行使價50.93元，2020年09月25日到期，實際槓桿4.9倍，價外、高槓桿。
周三跌約0.7%的友邦，周四早上逆市下跌，半日報71.2元，跌1.2%，為跌幅最大的藍籌股之一。
投資者如計劃部署反彈，現階段可考慮以貼價認購證作部署。例如可留意價外幅度約2%的友邦購(23934)。屬市場少數面值低於0.25元的貼價選擇。
友邦購(23934)，行使價72.85元，2021年01月08日到期，實際槓桿5.5倍，市場少數面值低於0.25元、貼價認購證。
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