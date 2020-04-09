不講不知！華為折疊屏手機業務已大蝕逾5億元

早前蘋果公司(Apple Inc.)新專利獲批，外界揣測其密謀推出摺疊式產品，正當人人以為錢好易賺之際，華為消費者業務CEO余承東卻大呻，華為折疊屏手機錄得虧損，至今已大蝕6,000萬至7,000萬美元(約4.68億至5.46億港元)。

至於何時才能封止蝕門？他坦言：「將來良率提升，規模起來才能扭虧為盈。」

不過，余指出，首季華為消費者業務增長很好，中國市場恢復很快，2月底至3月初業務就迅速恢復，其中3月保持70至80%增長，海外市場卻有些下跌；估計整個首季增長幅度還是比較大。

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