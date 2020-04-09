【內地債務危機】企業首季遭降級10年最多　違約潮恐驟至

新冠肺炎疫情擾亂全球信貸市場，雖然在內地刺激政策下，企業債券違約風險已經大大減少，但有數據顯示，首季中國多家企業被調低信貸評級，加上次季有破紀錄的信貸債務到期，違約風險不容小覷。

據財經媒體彭博數據顯示，國際三大評級機構穆迪、標普，以及惠譽第一季對中國企業下調評級及評級展望的數量，為最少2010年以來同期最高。當中，內地地產企業遭評級下調的次數，至少為2017年來最多。值得留意的是，第二季境內市場有超過2.25萬億元人民幣(下同)的信貸債務面臨到期，為有史以來最高；今年的年度到期規模達到創紀錄的7.9萬億元。

路博邁固定收益基金經理黃智海稱，弱資質產業債的信用風險在過去兩年已經有一定的累積，疫情爆發對企業的經營性現金流造成打擊，雖說目前內地出台的政策有一定幫助，但銀行受制於自身資產質量等因素的考慮，貸款投放會相對集中到優質企業上，財務槓桿偏高、行業偏下游的民企發行人違約風險會相對提高。

事實上，上月全球信貸債務市場大跌，標普和穆迪均下調美國公司的信貸評級，經濟下行壓力下，中國企業亦難逃評級下調勢頭。標普全球評級大中華區企業評級董事李暢表示，最近對中國企業負面調整行動較多，並指疫情影響是主要原因。受疫情衝擊較大的行業如交通、消費、地產、採掘化工等，評級下調的情況較多。這些行業評級被密集下調，說明了行業違約的風險提高。

他續稱，由於疫情在全球範圍內仍在蔓延，海外需求下降將拖累中國的出口，這可能是未來信貸評級調整比較大的影響因素。

受疫情影響，內地房地產業重創。穆迪高級副總裁Kaven Tsang表示，今年對中資地產公司來說將是非常具挑戰的一年，如果經營和金融環境在未來3至6個月內不能穩定，未來下調的壓力將進一步上升，其中，尤以B2及以下的評級的房地產公司更脆弱。

標普分析師Christopher Yip亦認為，由於疫情和中國經濟放緩的影響，今年可能會有更多地產商評級遭下調。惠譽企業評級高級董事鄭俊英也認同，今年地產企業的違約可能會增加，將密切關注流動性和再融資風險高的地產商。

中融基金信評部劉野認為，海外疫情還未見「拐點」，宏觀經濟將繼續受到拖累，第二季企業經營難以大幅好轉，產業債仍然面臨一定信貸風險。

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