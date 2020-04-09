貨幣危機如箭在弦！新興市場3月外儲勁縮近8200億

外媒報道，土耳其、印度和巴西等10個新興經濟體央行於3月份，為遏制本幣貶值共動用了1,050億美元(約8,190億港元)的外匯儲備，其中又以中國最多。人民銀行日前數據顯示，3月中國外儲大降461億美元，是自2016年11月以來最大單月跌幅。

事實上，疫情撼動市場，投資者紛紛將資金投入美元。在美元強勢下，全球主要新興市場國家貨幣匯價貶值。3月份MSCI新興市場貨幣指數創下2012年5月以來的最大跌幅。隨着新冠病毒疫情危機加深，大宗商品價格和出口收入低迷，許多新興市場貨幣的前景也不好。

東方匯理駐香港高級新興市場策略師Dariusz Kowalczyk表示，全球經濟陷入衰退，預計新興市場貨幣將面臨新一輪巨大的下行壓力。他續指，擁有對外逆差和高額外債的國家最脆弱，亞洲區中以印尼、印度，以及菲律賓的風險最大。

值得留意的是，過去全球海外勞工通常能在危機中，將薪金順利匯回母國，但這次遇到疫情衝擊，爆引發母國外匯危機，加促本國貨幣貶值，繼而拖累債務問題愈趨嚴重。

報道指出，海外勞工遭裁員和國際關閉邊境這兩大浪潮影響，正衝擊每年高達6,900億美元的全球匯款流動，更何況許多發展中經濟體，目前較以往更需要外匯。黎巴嫩、烏克蘭，以及菲律賓將是最受影響的國家，而中南美洲國家收到的海外匯款，料按年下滑18%。

隨着國與國的聯繫更緊密，全球匯款流動在近幾年屢創新高。華府智庫Inter-American Dialogue的移民、匯款暨發展計劃主持人表示，除了中國和厄瓜多爾，現在傳出的確診病例主要來自工業化國家，而這些地區是絕大數全球勞工的大本營。

國際金融協會(IIF)表示，衝擊顛覆了外界對海外匯款向來非常穩定的認知，海外勞工的僱主國正經歷很大危機，而且許多勞工從事的產業也遭重創。

舉例來說，黎巴嫩早已受匯款減少之苦，原因是政府國債違約和經濟動盪。黎巴嫩勞工的薪金匯款，向來是維持該國財政穩定的關鍵因素。國內商業銀行實施非正式資本管制，對家庭財務構成壓力，導致黎巴嫩的貨幣鎊在黑市交易的匯率貶值。

另外，近幾年湧入歐盟尋找更高薪工作的烏克蘭勞工，趁上月邊境關閉前匆匆返回母國。烏克蘭央行表示，今年的薪金匯款可能因此減少多達30億美元。

每年有逾100萬名菲律賓勞工赴海外工作，其中多數前往中東地區。該國經濟規劃部長Ernesto Pernia表示，佔菲律賓經濟規模約10%的海外工作匯款，可能在今年減少30%，因有數以萬計的勞工返國。

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