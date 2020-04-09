【全球攬炒】27億勞動人口受拖累　二戰後最慘

外國傳媒報道，聯合國附屬的國際勞工組織(ILO)發表報告估計，因為疫情實施的防疫措施，使2020年第2季全球工作時數將減少6.7%，等同於失去1.95億名每周標準工時48小時的全職員工。

該機構表示，今年全球失業率取決於下半年的經濟復甦速度，以及相關政策刺激就業需求的成效。各國為了減緩疫情散播而採取的「封鎖」措施，已衝擊全球4/5的勞工，佔了全球33億勞動人口的27億，這是第二次世界大戰以來最嚴重的危機。

此前ILO於3月初時預估，到2020年底前，疫情造成的經濟和勞工危機，恐將使全球失業人數升至近2,500萬人。不過，如今ILO認為，年底的失業人數恐遠高於3月估計，因疫情威力加大，自數據發布以來，全球確診病例暴增6倍。

總幹事Guy Ryder表示，發展國家和發展中國家經濟體的勞工和企業都面臨前所未有的「災難」。ILO估計，全球有近38%人口，相當於12.5億人，在極有可能面臨裁員、減薪，以及增加工時的部門中工作，這些部門包括零售貿易、酒店、食品服務業，以及製造業。

報告更指出，其中全球有20億人口從事非正式工作，該類別多數人口位於新興國家和發展中國家，也是面臨流失收入的高風險國家之一。ILO重申，對抗疫情造成的經濟威脅，需要採取大規模且綜合性的政策措施，其中又以受疫情衝擊最大的勞工，最需要獲得立即的支持。

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