【零售浩劫】迅銷半年純利跌一成　降全年業績預測

迅銷綜合收益及經營溢利雙雙錄得下降。上半年度綜合收益總額為12,085億日圓，按年下降4.7%，綜合經營溢利總額為1,367億日圓，按年下降20.9%。總計期間所得稅前溢利錄得1,508億日圓，按年降13.4%，母公司擁有人應佔溢利錄得1,004億日圓，按年下降11.9%。

集團各個事業分部中，除GU以外，各事業分部表現皆不若預期。上半年度集團業績下降，主要是受到新冠肺炎等因素影響，造成海外UNIQLO收益及溢利大幅下降所致。

按地區來看，大中華地區(中國大陸、香港及台灣)錄得收益下降和經營溢利大幅減少。其中，中國大陸截至1月下旬維持強勁銷情，但到1月底時在疫情蔓延影響下，收益急劇下跌。2月期間，一度有395間門店臨時歇業，造成收益大幅減少；不過，自3月起在門店陸續重新開張後，逐步呈現復甦趨勢。在南韓方面，繼2019年7月以來受日韓關係影響，今年2月起又受疫情影響，造成同店銷售淨額大幅下降，虧損擴大。

集團指，因新冠肺炎疫情蔓延造成旗下多數地區門店暫停營業，決定下調全年度綜合業績預測。迅銷指出，於現階段尚無法合理估測各國家地區的疫情何時能夠平息，因此難以準確地估算出業績預測。同時，由於最新預測未能計入日本政府於4月7日宣布包括東京、大阪等七個地區，進入緊急狀態所可能帶來的影響，業績前景或仍有變動。

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