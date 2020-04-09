油價已見底？沙特大手買入4家歐洲主要油企股份

外國傳媒報道，沙特阿拉伯的主權財富基金Public Investment Fund(PIF)近幾周在公開市場買入Equinor ASA、荷蘭皇家蜆殼集團、道達爾集團，以及埃尼公司的股份，已累計購入4家歐洲主要石油公司，價值約10億美元(約78億港元)的股份。

此前沙特還是主導這場世界「石油大戰」的核心角色，如今PIF卻在大筆撈底各個石油股，一前一後的反轉給市場傳遞新信號，這場石油戰可能會提前結束。沙特甚至表示，未來可能還會發生類似的交易。受此消息提振油價大漲。

石油輸出國組織及其盟友(OPEC+)將於周四(4月9日)召開視頻會議，市場普遍預計將達成減產協議。報道稱，俄羅斯準備每日減產160萬桶。阿爾及利亞能源部長暨OPEC主席Mohamed Arkab表示，OPEC+討論了大幅減產措施，每日減產幅度將達到1,000萬桶。

OPEC表示，減產能否達成取決於美國是否願意加入，但美國近期表示，在沒有政府干預的情況下，美國原油產量已經開始下降，投資者目前對美國方面的行動持懷疑態度。不過即便美國不加入減產協議，其原油庫存已經出現了下降。

瑞銀預計，倫敦布蘭特期油和紐約期油將在6月底保持在每桶20美元左右的水平。隨着疫情褪去及全球經濟復甦，下半年國際油價將回升至每桶40美元或以上。

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