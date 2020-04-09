驚世預測！世界黃金協會前主席：金價狂漲至2萬美元

外國傳媒報道，世界黃金協會(WGC)前主席、加拿大礦商Franco-Nevada董事長Pierre Lassonde大膽預測，金價將飆至接近美股道指水平，即有機會狂漲至每安士2萬美元！

他指出，創造貨幣需要時間，才能讓貨幣流入人們的手中，縱觀現今局勢，他認為供應鏈中斷將持續2至5年，「我確實相信，我們會看到道指/金價比率即使不是1：1，也會非常接近1：1」。

他表示，不知道指是否仍將維持在23,000點，還是維持在16,000點水平，即使道指/金價比率是2：1，「我想說的是，金價將遠遠高於目前。」因此，他認為，黃金仍處於牛市的相對早期階段，金礦股也是，「還有很長、很長的路要走，它們將是目前水平的好幾倍。」

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