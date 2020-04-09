華興證券：消費者信心正恢復　惟未到疫前水平

華興證券表示，近年中國經濟發展更多地依賴內需與消費，但在新冠肺炎疫情中，內需與消費均受到重大打擊。高頻數據顯示，消費者信心正緩慢恢復，但尚未回到疫情前水平。

該行認為，更依賴社會聚集活動的行業面對的困難較大，而網上零售所佔比例在疫情結束後有可能繼續增長。社會消費品零售總額在今年首兩個月按年收縮20.5%，為歷來最差，認為來自就業、收入、債務等方面的壓力，可能會對內需進一步帶來負面影響。消費者習慣或更為謹慎，傾向於增加儲蓄、減少開支，而這可能給消費者的消費能力、意願和行為模式帶來重大變化。

華興證券預計，在該行的基準情景下，社會消費品零售總額在今年3月將按年下跌6%，然後在第2、第3、第4季度反彈，並分別錄得8%、10%和11%的按年增長，全年按年增長有望達到3.3%。在該行的樂觀情景和悲觀情景下，全年的社會消費品零售總額將分別按年增長4.5%和1.8%。來自機關、社會團體等社會集團的購買將保持相對穩定。

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