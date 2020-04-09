港府「保就業計劃」　有地產代理行表明會申請

政府推出「保就業計劃」，僱主獲補貼五成工資，部分地產代理行都表示會申請。

中原集團主席施永青表示，會申請有關計劃，因可以幫輕一吓，而工資另一半則由集團支付。其實早建議政府為僱主支付工資，金額為最低工資。因對部分低收入人士，是次補貼較低，但現時做法都相近。

他續稱，另一建議政府暫時未有措施，就是取消所有現時租約，讓業主及租客重新「起租」，以現時市況，再訂出新租金，並設兩至三個月免租期，此舉可減輕中小企因封關期間，未能做生意情況，而待疫情高峰期過後，即可回復正常。事實上，對於零售及服務業而言，工資及租金是最大經營成本，上述兩項建議都可令更多中小企活下去。

祥益地產總裁汪敦敬表示，正了解計劃詳情，仍考慮會否申請。計劃可以減低失業潮，為期6個月亦合適，料會收到一定效益，但支援還支援，對於實力較弱的企業，最終仍會被淘汰，而計劃本身亦帶來極大開支。

世紀21奇豐物業主席及行政總裁李峻銘表示，暫時未決定會否申請，因近期有新員工入職，亦有人離職，故未知是否符合規定，要詳細研究申請條件，才可以決定。

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