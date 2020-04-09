【專家點評】陳正犖：俄羅斯停購　無礙金價升勢

早前黃金最大買手俄羅斯表示，4月暫停買金，我們認為或與油價大跌有關，加上俄羅斯持有黃金的市值，由2014年400億美元，增加到現時1,200億美元，佔其儲備成達兩成，該國或覺得水平已合適，而我們亦相信俄羅斯央行並不會沽金，反而或待油價重上每桶40美元以上時，重新買入黃金。

另外，俄羅斯今次高調宣布暫停買金，亦給予其他原油進口國兼一向鍾愛黃金之央行，如中國、印度及土耳其，有機會於今年擴大購金量，或填補俄羅斯暫停買金的需求缺口。

此外，金價大前景沒有變，隨着聯儲局減息至零息下限，G3國家推出大規模的財政刺激政策，料金價有機會向上，加上環球負孳息率的債券總額約達10萬億美元，或會減低持有黃金的機會成本。

現貨金兌美元走勢上，金價在1,445至1,460美元有穩固支持，而在周線圖上，金價前日已升穿1,644美元水平，即以三月高低位1,703美元及1,452美元計，反彈76.4%黃金比率的位置，是一個比較重要阻力位，升穿後將再試1,703美元高位。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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