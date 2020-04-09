二手樓價指數最新報175.43點　連跌兩周

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報175.43點，按周跌0.04%，連續4周於175點窄幅徘徊。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報178.04點，按周跌0.14%，連續4周於178點窄幅徘徊。CCL(中小型單位)報175.84點，按周跌0.16%，連續4周於176點窄幅徘徊。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)同樣齊跌2周，分別累跌0.07%、0.25%及0.21%。

CCL連續4周於175點窄幅横行，走勢好淡爭持。樓市下調未完成，CCL目標下試170點未有改變。財政預算案公佈後4周，CCL、CCL Mass、CCL(中小型單位)及CCL(大型單位)均出現短暫回穩，近4周計分別累升0.81%、0.96%、0.86%及0.52%，有別於前4周分別累跌2.69%、2.34%、2.53%及3.52%。4月8日政府宣佈第二輪防疫抗疫基金，可望支持樓市，將於5月上旬公佈的CCL才開始反映。

CCL(大型單位)報173.35點，按周升0.63%，連續6周於172點窄幅徘徊，連升2周共0.71%。

四區方面，新界西跌，九龍升，表現分歧，屬短暫波動。新界西CCL_Mass報156.82點，創57周新低，按周跌2.71%，跌幅212周以來最大，連跌2周共3.01%。港島CCL_Mass報184.04點，按周跌0.70%，連跌2周共1.05%。新界東CCL_Mass報189.29點，按周跌0.21%，連跌2周共0.57%。九龍CCL_Mass報175.56點，按周升2.11%，升幅46周以來最大，連升2周共2.46%。

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