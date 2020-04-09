【市後重點睇】金價高見1660美元 紐油升半成
2020年04月09日 16:12
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(Getty Images圖片)
美匯指數企100.04；離岸人民幣(CNH)報7.0693；港匯處7.7541；美元兌日圓報108.93；歐元報1.0881；英鎊升上1.2409。金價高見1,660美元，最新略回至1,659美元。油組減產會議召開在即，紐油升5.34%至26.43美元，布油升3%至33.84美元。道指期貨升342點。
●市後關注點
-20:30 美國3月生產物價指數(PPI)、美國上周首次申領失業救濟人數
-22:00 美國2月批發庫存終值、美國4月密歇根大學消費情緒指數
●長假期前夕，港股高開後窄幅上落。恒生指數全日收報24,300點，升329點或1.38%，全周計累升1,064點或4.5%。主板成交938億港元。https://bit.ly/2XhS6HH
●A股快報：滬綜指收升10點或0.37%，創指曾重上2000點，生物製藥股漲2%。https://bit.ly/34nhq0d
●亞洲股市：日股跌7點，澳股高收逾3%。
●新冠肺炎：
-全球經濟料將損失39萬億，超日本一年GDP。
-日央行重申必要時採寬鬆政策，企業融資壓力加劇。
-日央行下調全國所有地區經濟評估，十一年來首次。
-Pimco料次季美國經濟縮30%，失業率恐見兩成。
-滙豐及渣打高層放棄花紅及捐出部分薪酬。
●【大行報告】
-瑞聲盈警後大行集體唱淡，最悲睇29元。
-花旗削吉汽目標價30%，降銷量預測。
●【零售浩劫】迅銷半年純利跌一成，降全年業績預測。
●【內地債務危機】內企首季遭降級10年最多，違約潮恐驟至。
●南韓央行維持利率在0.75厘不變符預期，料全年經濟增長將明顯低於2.1%。
●金管局：減發外匯基金票據，增港元流動性。
●不講不知！華為折疊屏手機業務已大蝕逾5億元。
●貨幣危機如箭在弦！新興市場3月外儲勁縮近8200億。
●驚世預測！世界黃金協會前主席：金價狂漲至2萬美元。
●油價已見底？沙特大手買入4家歐洲主要油企股份。
●港府「保就業計劃」，有地產代理行表明會申請。
●二手樓價指數連跌兩周。
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