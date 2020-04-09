【市後重點睇】金價高見1660美元　紐油升半成

美匯指數企100.04；離岸人民幣(CNH)報7.0693；港匯處7.7541；美元兌日圓報108.93；歐元報1.0881；英鎊升上1.2409。金價高見1,660美元，最新略回至1,659美元。油組減產會議召開在即，紐油升5.34%至26.43美元，布油升3%至33.84美元。道指期貨升342點。

●市後關注點

-20:30 美國3月生產物價指數(PPI)、美國上周首次申領失業救濟人數

-22:00 美國2月批發庫存終值、美國4月密歇根大學消費情緒指數

●亞洲股市：日股跌7點，澳股高收逾3%。

●新冠肺炎：

-全球經濟料將損失39萬億，超日本一年GDP。

-日央行重申必要時採寬鬆政策，企業融資壓力加劇。

-日央行下調全國所有地區經濟評估，十一年來首次。

-Pimco料次季美國經濟縮30%，失業率恐見兩成。

-滙豐及渣打高層放棄花紅及捐出部分薪酬。

●【大行報告】

-瑞聲盈警後大行集體唱淡，最悲睇29元。

-花旗削吉汽目標價30%，降銷量預測。

●【零售浩劫】迅銷半年純利跌一成，降全年業績預測。

●【內地債務危機】內企首季遭降級10年最多，違約潮恐驟至。

●南韓央行維持利率在0.75厘不變符預期，料全年經濟增長將明顯低於2.1%。

●金管局：減發外匯基金票據，增港元流動性。

●不講不知！華為折疊屏手機業務已大蝕逾5億元。

●貨幣危機如箭在弦！新興市場3月外儲勁縮近8200億。

●驚世預測！世界黃金協會前主席：金價狂漲至2萬美元。

●油價已見底？沙特大手買入4家歐洲主要油企股份。

●港府「保就業計劃」，有地產代理行表明會申請。

●二手樓價指數連跌兩周。

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