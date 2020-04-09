3月物業辣招稅收僅6.8億元　再創新低

稅務局資料顯示，3月份物業辣招稅收約6.81億港元，較2月再跌13.4%，連跌5個月，稅額創2014年6月各項辣稅開始徵收後新低。上月有關辣稅成交約1,047宗，按月增加25.4%。

期內辣稅再創新低，主要受到買家印花稅收益大減拖累，上月只錄得42宗，涉及金額僅約6,390萬元，分別按月銳減32.3%及72.8%，宗數及款項同創有紀錄低位。

至於須繳付額外印花稅成交則按月增加83.3%至33宗，牽涉稅款也上升約59.1%至1,637.3萬元。而3月份涉及樓價15%的新住宅從價印花稅，以及非住宅物業的雙倍印花稅的稅額，亦較2月增加11.1%至約6億元。相關成交共972宗，按月增加約28.7%。

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