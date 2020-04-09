騰訊夥舜宇研發臨床應用智能顯微鏡

該產品現已支持乳腺癌免疫組化(IHC)Ki67(腫瘤細胞增殖指數)、ER(雌激素受體)、PR(孕激素受體)和Her2(細胞表面生長因子2)等常用核染色和膜染色量化分析場景的判讀，之後會推進智能顯微鏡系統的實際應用，持續改進硬件和軟件。

至於為甚麼要涉足智能顯微鏡，騰訊指出，一切要由「眾病之王」癌症開始說起。在癌症診斷流程中，病理診斷是最重要的環節，而顯微鏡就是醫生病理診斷最常用的武器。醫生通過顯微鏡，觀察腫瘤組織切片，將其放大40到400倍後，觀察細胞形態和組織結構從而作出診斷。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，這就是騰訊要造智能顯微鏡的原因。

公司續指，智能顯微鏡發明之前，病理醫生需要通過傳統顯微鏡，依靠經驗識別和判斷病變組織，並估算細胞數量和比例。最後做出診斷，耗費了大量的工作精力，而且結果難以準確一致。例如，癌症亞分類多達數十種，且不同亞類之間細胞和組織形態可能很相似，診斷難度大，誤診誤判會對患者的健康和治療造成嚴重後果。

此外，騰訊這款智能顯微鏡，能通過提供精準定量分析，識別和區分相似細胞，提高結果的精準度和一致性。傳統顯微鏡歷史悠久，但是視野小，醫生從目鏡中每次只能看到切片上很小的局部，要手動切換多個視野，並將其關聯才能得到整體診斷。但智能顯微鏡「不怕累，還記性好」，病理醫生讀片時可提供實時幫助——在確定視野後，算法立即運行，迅速得到結果並顯示在顯微鏡視野中，並記錄多個視野下的分析結果，最後給出一個全局性的統計。

更重要的是，內地病理醫生現時嚴重短人，全國14億人口只有1.5萬名，「缺口近10萬，供需極不平衡，而新病理醫生的培養又面臨着時間周期長，年輕一代學習意願不強等問題」。

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