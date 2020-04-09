中石油塔里木油田又有億噸級新發現...

據報，塔里木油田之「滿深1井」用10毫米油嘴進行試油後，日產原油624立方米，日產天然氣37.1萬立方米，獲得重大突破。塔里木油田公司總經理楊學文介紹，這意味着塔里林油田新發現一條區域級富含油氣斷裂帶，石油資源量達2.28億噸，為塔里木油田加快塔北-塔中千萬噸級大油氣區建設奠定了堅實基礎。

「滿深1井」位於新疆中西部阿克蘇地區之沙雅縣，為塔里木油田部署在塔里木河南岸勘探新區的一口重點探井，目的是探索8,000米深層海相碳酸鹽岩油氣賦存規律，為油田原油持續上產尋找新的接替區。「滿深1井」的重大突破，證實了塔北-塔中整體連片含油，新增有利勘探面積3,520平方公里，即約3個香港的大小，油氣資源潛力巨大，為塔里木油田原油加快發展奠下資源基礎。

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