港府「保就業計劃」 時富及實惠會申請相關資助
2020年04月09日 16:44
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港府推出「保就業計劃」，包括向僱主提供工資補貼，有證券業界表示歡迎，但亦有券商認為暫時申請步驟欠奉，要再作研究。
時富金融服務集團(00510)及實惠集團董事長關百豪表示，歡迎政府推出切實的「撐企業、保就業」措施，兩間公司都會申請此項保就業措施。新冠肺炎疫情令各行各業都受到影響，不論時富或實惠均希望保障同事的生計，與同事共度時艱，所以政府推出此項保就業措施正好適時幫助企業及員工共度時艱！
致富集團證券業務部主管郭家安表示，知道政府這個計劃，但現時很多東西好似仍在初步階段，所以該行還未深入討論是否申請，應該要等有申請詳情再決定。
政府除了向僱主提供工資補貼，亦會向交易所參與者和證監會持牌人提供一筆過資助，包括向每所B組及C組交易所參與者提供5萬港元資助、並向每名證監會持牌人提供2,000元資助。郭指，該行也受惠，不過這些資助暫未知如何申請，同樣要等有申請詳情才決定。
信誠證券聯席董事張智威指，就政府的保就業計劃是否申請，該行管理層正在商討。
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